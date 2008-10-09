Кучма підтримав Ющенка
16:42, 09 жовтня 2008Політика
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Екс-президент перебуває у Західній Україні
Екс-президент України Леонід КУЧМА підтримує призначення дострокових парламентських виборів.
Як повідомили УНІАН у фонді “Україна”, про це Л.КУЧМА сьогодні заявив, перебуваючи у Західній Україні.
«Вважаю, що призначення дострокових виборів є правильним кроком. Я не вірю коаліціям, вибудуваним без ідеологічної складової», – зазначив він.
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