Кучма підтримав Ющенка

Екс-президент України Леонід КУЧМА підтримує призначення дострокових парламентських виборів.

Як повідомили УНІАН у фонді “Україна”, про це Л.КУЧМА сьогодні заявив, перебуваючи у Західній Україні.

«Вважаю, що призначення дострокових виборів є правильним кроком. Я не вірю коаліціям, вибудуваним без ідеологічної складової», – зазначив він.