Тимошенко не видужала: засідання фракції БЮТ перенесли на завтра

Засідання фракції БЮТ, яке планувалося сьогодні на 19.00, перенесено на завтра.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив народний депутат від БЮТ Валерій ПИСАРЕНКО.

За його словами, засідання фракції відбудеться завтра о 15.00.

Він наголосив, що до цього часу фракція БЮТ планує більш детально визначитися з тактикою своєї поведінки у зв’язку з указом Президента України про дострокове припинення повноважень Верховної Ради.

Водночас, як стало відомо УНІАН з джерел у БЮТ, перенесення засідання фракції пов’язано з хворобою лідера БЮТ, прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.