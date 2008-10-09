Тимошенко не видужала: засідання фракції БЮТ перенесли на завтра
17:21, 09 жовтня 2008Політика
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Є час "більш детально визначитися"
|Валерій ПИСАРЕНКО
Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив народний депутат від БЮТ Валерій ПИСАРЕНКО.
За його словами, засідання фракції відбудеться завтра о 15.00.
Він наголосив, що до цього часу фракція БЮТ планує більш детально визначитися з тактикою своєї поведінки у зв’язку з указом Президента України про дострокове припинення повноважень Верховної Ради.
Водночас, як стало відомо УНІАН з джерел у БЮТ, перенесення засідання фракції пов’язано з хворобою лідера БЮТ, прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.
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