Уряд відмовляється переглядати перелік свят

Кабінет міністрів України не займатиметься обговоренням проекту Закону «Про державні свята». Таку позицію висловив сьогодні в Одесі віце-прем`єр-міністр з соціальних і гуманітарних питань Дмитро ТАБАЧНИК, передає кореспондент УНІАН.

«Навіть якщо б мені запропонували внести зміни до переліку державних свят, я б відмовився це розглядати», – підкреслив Д.ТАБАЧНИК.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство юстиції України розробило нову редакцію проекту Закону „Про державні свята України” і винесло його для обговорення на офіційному сайті відомства. У документі пропонується вважати державними святами історично вагомі дати, які мали місце лише до дня проголошення Незалежності України. Зокрема, День Конституції України - з нагоди ухвалення Конституції України 28 червня і День національної єдності 1 грудня. Також пропонується вважати святами 22 січня - День Соборності України, 9 березня - Шевченківський день, 9 травня - День Перемоги у Великій Вітчизняній війні і 16 липня - День проголошення державного суверенітету України.

Водночас пропонується вилучити з переліку державних свят Новий рік, Великдень, Різдво Христове, Трійцю, Міжнародний жіночий день і День солідарності трудящих.

*** На сьогодні в Україні відсутня законодавча база, яка б визначала поняття „свято” і „державне свято”. В Україні існує лише одне офіційно певне державне свято – День Конституції (свято встановлюється прямою нормою Конституції України, ст. 161 – УНІАН).

Кодексом Законів про працю також визначено, що вихідними святковими днями в Україні є 1 січня - Новий Рік, 7 січня - Різдво Христове, 8 Березня - Жіночий день, 1-2 травня - День солідарності трудящих, Великдень (квітень, травень, за місячним календарем), 9 травня - День Миру і Перемоги, Трійця - через 40 днів після Великодня, 28 червня - День Конституції, 24 серпня - День Незалежності.