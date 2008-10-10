У Росії порахували конфіденційні зустрічі Тимошенко з Путіним

Звинувачення Секретаріату Президента України щодо підконтрольності прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО Кремлю є необгрунтованими.

Про те в інтерв`ю УНІАН сказав російський політолог, директор Інституту національної стратегії Станіслав БЄЛКОВСЬКИЙ.

«Коли Секретаріат Президента України стверджує, що Ю.ТИМОШЕНКО стала кремлівською маріонеткою і одержує вказівки з Москви, то це, звичайно, неправда. Коли Володимир Ленін одержав потяг від німецького Генштабу для прибуття до Росії, це абсолютно не означало, що він працював на німців. Ленін працював на себе і на власний прихід до влади. Просто в певний момент часу інтереси Леніна співпадали з інтересами німецького Генштабу», - сказав С.БЄЛКОВСЬКИЙ.

Він упевнений, що інтереси Ю.ТИМОШЕНКО в даний історичний момент співпадають з інтересами Кремля в частині політичного знищення Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

«Коли це завдання буде вирішено, ТИМОШЕНКО може в м`якій або жорсткій формі дезавуювати свої зобов`язання перед Кремлем. Думаю, в Кремлі це розуміють», - вважає політолог.

Водночас він додав, що РФ робитиме ставку на Ю.ТИМОШЕНКО на наступних президентських виборах. На його думку, такі домовленості були досягнуті задовго до останньої зустрічі Ю.ТИМОШЕНКО і Володимира ПУТІНА.

«Це сталося задовго до останньої зустрічі Ю.ТИМОШЕНКО і В.ПУТІНА. Ю.ТИМОШЕНКО вибудовувала свої лобістські позиції в Росії близько трьох років. Її похід за кремлівською прихильністю і стратегічним партнерством почався ще у вересні 2005 року. Невдовзі після своєї першої відставки з посади прем`єра Ю.ТИМОШЕНКО в конфіденційній обстановці двічі зустрічалася з В.ПУТІНИМ», - сказав він.

С.БЄЛКОВСЬКИЙ нагадав, що зустріч проходила спочатку в замку «Майєндорф» в Барвисі під Москвою. У цій зустрічі, за його даними, брали участь колишній прем`єр-міністр Росії Михайло ФРАДКОВ і майбутній Президент Дмитро МЕДВЕДЄВ. Ще через декілька днів відбулася зустріч Ю.ТИМОШЕНКО з В.ПУТІНИМ у його резиденції Ново-Огарьово. «Саме тоді були накреслені контури співпраці, оскільки у ТИМОШЕНКО і Кремля співпадали цілі – найважливішою з яких було і залишається політичне знищення В.ЮЩЕНКА», - вважає експерт.

С.БЄЛКОВСЬКИЙ упевнений, що твердження про те, що Ю.ТИМОШЕНКО стала прокремлівським політиком, неправильні.

«Це абсолютно не так. Ю.ТИМОШЕНКО ніколи не орієнтувалася на Кремль, і не орієнтується на нього сьогодні. Вона має намір використовувати Кремль для вирішення своїх власних внутрішньополітичних завдань. Ю.ТИМОШЕНКО має намір скористатися кремлівськими ресурсами, проте це не означає, що вона стає прокремлівським політиком. ТИМОШЕНКО була і буде політиком протимошенківським, мета у якого одна – отримання всієї повноти влади в Україні. Все, що добре для цієї мети, буде нею затребувано і використано – і кремлівська, і вашингтонська, і брюссельська підтримка, як і будь-яка інша», - сказав експерт.