Шкіль потоптався по улюблених мозолях Ющенка

Народні депутати від БЮТ прогнозують, що рішення Президента України Віктора ЮЩЕНКА про розпуск Верховної Ради VІ скликання матиме негативні наслідки для зовнішньої і внутрішньої політики держави.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявили депутати Володимир ЯВОРІВСЬКИЙ, Андрій ШКІЛЬ, Олександр ГУДИМА, Павло МОВЧАН та Михайло КОСІВ сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

Так, на думку А.ШКІЛЯ, якби не рішення Президента про дострокові вибори ВР, то Україна могла б розраховувати на приєднання до Плану дій щодо членства в НАТО у грудні ц.р. “Хотілося б вірити, що розпуск парламенту не є незворотнім ударом по нашій євроатлантичній інтеграції, а лише пауза, доки в Україні до влади не прийдуть проєвропейські сили, які не хочуть заради конкурентної боротьби знищити Україну”, - сказав, зокрема, А.ШКІЛЬ.

В свою чергу О.ГУДИМА, говорячи про енергетичні питання, звернув увагу, що рішення про припинення повноважень ВР було прийнято через кілька днів після візиту прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО до Москви, де вона досягла позитивних для України результатів у газових переговорах. О.ГУДИМА наголосив, що сьогодні прем’єра звинувачують у тому, що нібито вона “здала” газотранспортну систему, що, за його словами, є абсурдом, бо за збереження інтересів України в цьому питанні Ю.ТИМОШЕНКО боролася ще з 1999 року, будучи на посаді віце-прем’єра з питань ПЕК.

Тому, переконаний О.ГУДИМА, звинувачення на адресу Ю.ТИМОШЕНКО є прикриттям для лобіювання бізнесових інтересів в енергетичній сфері “близьких до Президента” олігархів та їхніх структур.

Водночас П.МОВЧАН висловив занепокоєння можливими результатами дострокових виборів: “Чи прогнозує оточення Президента, чим для України закінчаться дострокові вибори? На 10 років прийде Партія регіонів в блоці із комуністами – це однозначно”. Тоді, на думку депутата, “треба забувати про всі європейські цінності, про українські пріоритети, зокрема, про мову”.

З цього приводу А.ШКІЛЬ зауважив: “Коли ми говоримо про те, що після цих дострокових виборів до влади прийде Партія регіонів, ми виходимо з того, що, швидше за все, “Наша Україна” і не потрапить в парламент, а якщо потрапить – то у тривідсотковому вимірі, що не дасть можливості впливати на процес”, а М.КОСІВ наголосив, що БЮТ не боїться виборів і готовий до їх проведення, оскільки депутати постійно працюють в своїх округах.

Відповідаючи на запитання про те, чому, на їхню думку, Президент був переконаний, що парламент затвердить необхідні для проведення дострокових виборів рішення до опублікування указу про розпуск ВР, П.МОВЧАН, зокрема, сказав: “Зараз відбувається дуже дивна операція – формування списків і обіцяння: проголосуєш – будеш у нашому списку. Йдеться про НУ-НС, і це величезний спосіб маніпуляції і спекулювання”.

В.ЯВОРІВСЬКИЙ з цього приводу зауважив, що хай ситуативна, але більшість у ВР створена – вчора було 228 голосів. “Президент фактично має у кишені ці голоси, цю нову більшість. Нам дуже дивно, що туди пішов сьогодні і ЛИТВИН, але кожен робить свій вибір”, - додав він.

Проте, за словами В.ЯВОРІВСЬКОГО, БЮТ наполягатиме на першочерговому прийнятті бюджету на 2009 рік та поправок до бюджету 2008 року в частині соціальних виплат, а вже потім приймати рішення, необхідні для проведення дострокових парламентських виборів.