Будь-якою ціною: Кучма розповів про бажання Росії провести вибори на окупованому Донбасі

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив екс-президент України, офіційний представник України у Контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кучма журналістам в кулуарах щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES) у Києві.

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«Росія хоче любою ціною провести вибори (на окупованому Донбасі – УНІАН) і сказати, що ми своє завдання виконали, тому Європа знімайте з нас санкції, а нехай українці розбираються самі, бо це їх територія. Там 46 тисяч військ до зубів озброєних, зброї там більше, ніж в української армії», - заявив він.

«Вибори там треба проводити і усі інші заходи тільки, коли є впевненість, що це українська територія і на цій території працюють українські закони, і що можна провести вибори, щоб хоча б на 90% вони будуть відповідні міжнародним стандартам», - додав Кучма.