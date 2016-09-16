Турчинов і заступник генсека НАТО обговорили, як відновити баланс сил у Чорному морі

16:01, 16 вересня 2016
Політика
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Секретар РНБО України Олександр Турчинов і заступник Генерального секретаря НАТО Таджан Ілдем обговорили питання співробітництва у відновленні балансу сил у Чорному морі який був значно порушений після окупації Росією Криму.

mil.gov.ua

Як повідомили УНІАН у прес-службі РНБО, під час зустрічі сторони наголосили на важливості активізації співпраці в питаннях стратегічних комунікацій Україна-НАТО як однієї з систем протидії гібридній війні, що розв’язана Росією.

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Заступник генсека Альянсу наголосив, що НАТО віддають належне зусиллям України у реформуванні сектору безпеки і оборони, і "готові і надалі допомагати їй на цьому шляху".

"Ми розуміємо, що сильна незалежна Україна суттєво посилить безпеку і потенціал всієї Європи", - наголосив Ілдем.

Нагадаємо, 14 вересня Україна ініціювала арбітражне провадження з метою захисту своїх прав прибережної держави у прилеглих до Криму морських зонах у Чорному морі Азовському морі й Керченській протоці.

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