Прем'єр Словаччини заговорив про реалізацію "Мінська" у дусі роспропаганди: Україна виконує його навіть менше, ніж РФ

Про це в суботу, 17 вересня, заявив прем'єр-міністр Словаччини, яка зараз головує в Євросоюзі, Роберт Фіцо, передає DW.

"Говорячи про реалізацію Мінських домовленостей, важливо чітко зауважити, що обидві сторони порушують їх. Насправді, якби ми провели інвентаризацію того, як Україна виконує їх, треба було би сказати, що Україна виконує їх навіть менше, ніж Росія", - цитує слова Фіцо агенція Reuters.

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За словами словацького прем'єра, "неправда, що Україна є хорошим хлопцем, а Росія поганим".

Фіцо вважає, що санкції не вплинули на Росію. "Санкції завдають шкоди Росії та ЄС і допомагають Сполученим Штатам. Я проти них, але водночас я не буду порушувати єдність ЄС через це", - сказав він.