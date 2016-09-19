Яценюк розповів, за який держбюджет готовий голосувати НФ

Пріоритетом номер один Арсеній Яценюк назвав питання національної безпеки і оборони: «Наша фракція буде голосувати тільки за той бюджет, де видатки на національну безпеку і оборону не менше 5% - на рівні 129 мільярдів гривень».

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Другим пріоритетом для фракції є збільшення заробітної платні для педагогічних працівників: «Мова йде про 30-відсоткове збільшення заробітної платні для педагогічних працівників в Україні».

Арсеній Яценюк відзначив, що Уряд підтримав позицію міністра освіти і науки України, представника «Народного фронту» Лілії Гриневич у цьому питанні.

Третій блок, за його словами, стосується стипендій: «Зараз запроваджується механізм академічних і соціальних стипендій. І позиція і нашого міністра, і нашої фракції в тому, щоби збільшити обсяг академічних стипендій. Для того, щоби стимулювати наших студентів до кращого навчання».

«Народний фронт» також виступає за збільшення обсягу академічних стипендій на гостро дефіцитні спеціальності, зокрема інженерні, технічні й математичні.

Третій пріоритет «Народного фронту», наголосив Арсеній Яценюк, - це будівництво автомобільних доріг: «Очікуємо, що в поточному році близько 1200 кілометрів українських доріг будуть відремонтовані і побудовані».

«Загальний обсяг бюджетного фінансування, який ми підтримуємо, - не нижче поточного року, 14 мільярдів гривень. Але при цьому повинні бути залучені кошти міжнародних організацій. На даному етапі може йтися про 700 мільйонів доларів від Світового банку та інших міжнародних організацій, які кредитують реконструкцію і будівництво українських доріг», - наголосив лідер «Народного фронту».

Арсеній Яценюк також підкреслив, що фракція «Народний фронт» наполягає на продовженні на наступний рік так званого митного експерименту, щоби додаткові доходи з митниць направлялися до місцевих бюджетів на реконструкцію і будівництво доріг. Він зазначив, що перший етап митного експерименту завершується 1 січня: «Уже сьогодні близько 2,5 мільярда гривень додатково отримано на будівництво і ремонт доріг. Найгірша область Одеська, всі інші області демонструють суттєвий прогрес».

Лідер «Народного фронту» відзначив, що макроекономічні показники, закладені в проекті закону про Державний бюджет, відповідають реальним прогнозам: «3% росту валового внутрішнього продукту і доволі низька інфляція на рівні 8% - це ті параметри, які ми можемо досягнути в 2017 році».

Для цього, підкреслив лідер «Народного фронту», необхідно було пройти доволі складний процес макроекономічної стабілізації: «У поточному році ми суттєво зменшили інфляцію. Очікування інфляції на кінець поточного року - від 12 до 14%. Об'єктивно, це буде пов’язано з тим, що прийнято рішення про підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги. Але переконаний, що макроекономічні параметри інфляції будуть виконані до кінця поточного року».

«Ми нарешті продемонстрували позитивну динаміку росту валового внутрішнього продукту. І це в тому числі завдяки складній роботі протягом останніх 2,5 років», - підкреслив він.

Арсеній Яценюк наголосив, що в той час, коли країна була на межі банкрутства, «мало хто вірив, що Україна може продемонструвати макроекономічну стабільність». Проте підтвердженням цієї стабільності, сказав він, є останнє рішення Міжнародного валютного фонду щодо виділення траншу: «Мова не просто в транші. Транш є підтвердженням того, що макроекономічні реформи, які проводилися в країні протягом останніх 2,5 років, спрацювали».

Позитивом лідер «Народного фронту» назвав те, що в наступному році фактично вперше за останні три роки грошові доходи населення зростуть вище за прогнозований рівень інфляції: «Прогнозований рівень інфляції становить 8%, а грошові доходи населення зростуть на 10%». Арсеній Яценюк також зазначив, що в поточному році продемонстровано зростання грошових доходів населення: на 6% у травні місяці і на 10% заплановано з 1 грудня.

«Нам далі треба рухатися шляхом не просто стабілізації економіки, а по шляху зростання економіки», - додав лідер «Народного фронту».

Арсеній Яценюк зазначив, що політичні опоненти «будуть використовувати закон України про Державний бюджет в своїх політичних цілях, оскільки неприйняття закону про Державний бюджет – це перший крок до дострокових виборів»: «Ніхто з них не буде влазити в цифри закону про бюджет, а це в першу чергу математика. А всі політичні опоненти будуть пробувати політизовувати і зривати бюджетний процес».

«Наша фракція звертається до всіх, хто дійсно переживає за долю країни. Є час на те, щоби вивчити закон про Державний бюджет, внести свої адекватні пропозиції. Ми також його будемо активно вивчати. Щось потребує корегування, це об'єктивно. Але ми завжди приймаємо закон про Державний бюджет - як у позаминулому, як і в минулому році він виконався. Жодних заборгованостей по пенсіях, заробітних платах, соціальних виплатах. Жодних заборгованостей по субсидіях. Це є доказом того, що ми, незважаючи на будь-які політичні протистояння, робимо свою роботу».

Арсеній Яценюк повідомив, що Прем'єр-міністр України буде присутній на сьогоднішньому засіданні фракції «Народний фронт» з приводу дискусії про закон України про Державний бюджет.

«Думаю, фракції коаліції в першу чергу повинні підтримати Уряд, провести широку дискусію, вивчити всі додаткові пропозиції. І до кінця поточного року закон про Державний бюджет повинен бути ухвалений», - підкреслив він.

Арсеній Яценюк висловив сподівання, що партнери з коаліції «будуть активно підтримувати нашу позицію, активно підтримувати Уряд, який вони сформували, і проводити відверті й чесні дискусії з приводу того, який повинен бути бюджет, що необхідно додатково врахувати і які реальні параметри, можливо, необхідно відкоригувати при остаточному голосуванні», - наголосив лідер «Народного фронту».