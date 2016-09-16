Яценюк на YES: Захід має пройти тест на власні цінності

Про це заявив лідер політичної партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк у п’ятницю, 16 вересня під час Тринадцятої щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES) «Світ, Європа, Україна – шторми змін».

Яценюк вважає, що "Україна свій тест пройшла – через революцію, через боротьбу за нашу свободу, через неймовірно складні реформи, які дуже непопулярні в суспільстві і які дуже важко пояснювати, але іншого шляху немає, і через своє самовизначення. Ми чітко заявили, що ідемо до Європейського Союзу".

За словами лідера Народного фронту, не Україна є тестом для Заходу, а базові принципи: демократія, принцип свободи та верховенство права.

"Ми в Україні довели, що ми демократична держава: декількома виборами – прозорими й чесними, зміною влади, свободою слова, реальною демократією, яка є в країні...Ми боремось за свою свободу, в тому числі проти російської агресії…Нам в Україні треба дуже багато що зробити, і останні конституційні зміни, які передбачають всеохоплюючу реформу українського суддівства, - це серйозний крок вперед", - вказав Яценюк.

Але, як він зазначив, зараз у світі з'явився четвертий принцип – принцип безпеки, що є дуже важливим, в першу чергу для Європейського Союзу і для України, і для Заходу в цілому.

"Тому зараз виникає питання, чи Захід готовий пройти тест на власні цінності. Зараз для Європейського Союзу надзвичайно важливе питання – продемонструвати єдність і дуже чітку політичну волю", - наголосив Яценюк.

Лідер Народного фронту підкреслив, що сповідування принципу ігнорування колись призвело до Другої світової війни: «З такими державами, як Росія, треба говорити дуже чіткою мовою – жорсткою дипломатією і сильним оборонним сектором. З такими державами треба говорити об'єднаним голосом - голосом всіх столиць країн-членів Європейського Союзу, голосом з Вашингтона та всіх країн-членів НАТО, якому загрожує в тому числі Російська Федерація. Вона загрожує не тільки нам – вона загрожує вільному світу».