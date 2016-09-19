Суди до кінця вересня отримають нові справи від НАБУ - Ситник

Про це повідомляє прес-служба НАБУ з посиланням на його директора Артема Ситника.

Водночас він висловив сумнів щодо швидкого розгляду цих справ судами.

«Якщо і в наступних провадженнях, які бюро скеровуватиме до суду, ми спостерігатимемо такий же «прогрес», як і у тих, що вже розглядаються, ефективність діяльності НАБУ зводитиметься до мінімуму та піддаватиметься критиці», – сказав Ситник.

Він переконаний, створення Спеціалізованого антикорупційного суду зможе вирішити цю проблему і значно пришвидшити розгляд проваджень щодо корупції.

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Директор НАБУ нагадав, що ініціативу зі створення Спеціалізованого антикорупційного суду підтримали комісар Європейського Союзу з питань розширення та європейської політики сусідства Йоганнес Ган та міністр закордонних справ Данії Крістіан Єнсен.

«Кримінальні корупційні провадження, які розслідує НАБУ, а також ті, які розслідує Генеральна прокуратура України - там теж чимало резонансних справ, - повинні дійти не тільки до стадії передачі до суду, а й по них мають бути винесені вироки. Це засвідчить, по-перше, що в Україні є справедливе покарання, по-друге, дозволить повернути вкрадені кошти до бюджету. Наразі з цим є проблеми, вирішити які допоможе Спеціалізований антикорупційний суд», – зазначив Ситник.