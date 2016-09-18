Антикорупційні реформи в Україні мають ключове значення для ЄС - Ган

Про це заявив єврокомісар з питань розширення та європейської політики сусідства Йоганнес Ган у своїй промові під час запуску нового антикорупційного проекту ЄС та Данії, текст якої передано УНІАН.

За його словами, антикорупційні реформи в Україні мають ключове значення для ЄС.

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"Україна прийняла низку амбітних законів у сфері боротьби проти корупції, тому ЄС вирішив підтримати дії, які повинні бути здійснені урядом, аби забезпечити їх ефективну імплементацію. ЄС виділив близько 16 млн євро для нового великого проекту на підтримку реформ у боротьбі проти корупції в Україні", - розповів Ган.

За словами єврокомісара, Данська аґенція з міжнародного розвитку (DANIDA) погодилась взяти участь у імплементації вказаного проекту.

Йоганнес Ган також окреслив основні елементи нового проекту. Зокрема, до цілей даного проекту відносяться посилення здатності новостворених антикорупційних інституцій розслідувати корупцію, запобігати їй та карати за неї. "Мова йде про Національне антикорупційне бюро України, Спеціалізованого антикорупційного прокурора та Національне агентство з питань запобігання корупції. Майбутні антикорупційні суди також стануть бенефіціарами цього проекту", - сказав Ган.

Також, реалізація проекту на підтримку реформ у боротьбі проти корупції в Україні має зміцнити здатність Комітету Верховної Ради із питань запобігання і протидії корупції вивчати антикорупційне законодавство та моніторити імплементацію реформ. Зокрема, планується створення Консультативної ради, до складу якої увійдуть закордонні експерти.

Задля втілення антикорупційних заходів на місцевому рівні Йоганнес Ган висловив готовність співпрацювати із громадськими організаціями. "Зрештою, ми прагнемо заохочувати залученість громадянського суспільства та ЗМІ до антикорупційних ініціатив, особливо у регіонах. Ми підтримуватимемо регіональні органи влади, які докладуть реальних зусиль у боротьбі з корупцією, слугуватимуть за приклад", - сказав єврокомісар Ган.

За його словами, підтримка полягатиме в обміні досвідом, навчанні, ІТ-обладнанні, грантах для антикорупційних організацій.

Ган наголосив, що реформи повинні стати невідворотними. "Ніхто не повинен забувати про те, що країни-члени ЄС ретельно слідкують за Україною в той час як приймається остаточне рішення стосовно візової лібералізації", - йдеться в промові єврокомісара.

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"Ми надаємо велике значення роботі антикорупційних інституцій. Дуже важливо, щоб їм дозволили незалежно працювати, і вони мали всі необхідні ресурси… Але без непотрібного суперництва та неприпустимих конфронтацій, які ми спостерігали цього літа", - повідомив Ган. Зокрема, він відзначив потребу надати Національному антикорупційному бюро України можливість прослуховувати телефонні розмови.

"Робота над впровадженням антикорупційних судів також повинна розпочатись якнайшвидше, аби вкласти цей необхідний елемент у мозаїку антикорупційних реформ", - повідомив єврокомісар. Зокрема, він закликав Верховну Раду найближчим часом прийняти закони, необхідні для початку роботи таких судів, а також забезпечити їх незалежність.

"Ми розраховуємо на те, що ви зробите реальні зміни в Україні. Ви працюєте у сфері, яка дедалі більше ввижається лакмусовим папірцем для країни. Ми хочемо допомогти вам успішно пройти це величезне випробування", - підсумував Йоганнес Ган.