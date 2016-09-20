Після НАБУ за елітну квартиру антикорупціонера Лещенка взялося НАЗК

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила голова НАЗК Наталя Корчак.

"НАЗК отримало від НАБУ матеріали у справі купівлі квартири Сергієм Лещенком. Сьогодні. Тека - 254 сторінки", - йдеться у її повідомленні.

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"Відповідно, розпочинаємо перевірку. Про результати згодом", - додала Корчак.

Як повідомляв УНІАН, 6 вересня ЗМІ написали, що Лещенко придбав квартиру площею майже 200 кв. метрів у новому будинку в центрі Києва.

7 вересня перший заступник голови Регламентного комітету Верховної Ради Павло Пинзеник заявив, що вимагає від НАБУ з'ясувати ситуацію з купівлею Лещенком елітної квартири, оскільки "йдеться про репутацію українського парламенту".

Пізніше сам Лещенко закликав Національне агентство із запобігання корупції та НАБУ провести перевірку з приводу придбання ним квартири. Він стверджує, що гроші, сплачені за квартиру, є чесно заробленими, а її купівля не порушила відповідних вимог антикорупційного законодавства України.

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10 вересня Ситник повідомив, що Лещенко вже дав НАБУ попередні пояснення з приводу придбання ним квартири в центрі Києва.

19 вересня директор НАБУ повідомив, з яких джерел Лещенко отримав кошти на придбання елітної квартири. «Перше й основне – 3 млн 770 тис. отримана позика паном Лещенко від Олени Притули (співзасновник видання «Українська правда» - УНІАН). 77 тис. дол. США, що дорівнює 1 млн 998 тис. – зняті кошті з депозитів, які оформлені на матір Лещенка – Лещенко Тетяну Яківну. 150 тис. грн отримано від цивільної дружини Топольської. Інша частина коштів у розмірі приблизно 1 млн 780 тис. – особисті заощадження Лещенка», - сказав Ситник.

Також він заявив, що під час перевірки стосовно придбання Лещенком квартири виявлено ознаки адмінправопорушень, матеріали перевірки будуть передані НАЗК.