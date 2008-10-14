У Москві уже скуповують діаманти на чорний день

Проблеми фінансової системипозначилися на споживчих настроях жителів російської столиці: москвичі вважають за краще вкладати гроші в коштовні камені, причому виключно в діаманти. Тоді як в осінньо-зимовий сезон вони ігнорують похід в магазини для верхнього одягу. Попит на шуби, пальта і шкіряні куртки впав.

Як пише "Комсомольська правда", в ювелірних магазинах більшість покупців товпляться у вітрин з діамантами. Сережки із смарагдами, підвіски з сапфірами і браслети з рубінами їх не цікавлять.

"Коли б не криза, і не подумав би брати, - заявляє один з покупців, чоловік років сорока. - Мені зарплату минулого тижня урізали аж на 20%! Плюс з відділу звільнили двох співробітників. Ось я і вирішив прикупити коштовності на чорний день". І таких покупців немало, відзначає видання.

За словами директора одного з ювелірних магазинів, жовтень завжди був мертвим місяцем для продажів. "Як правило, всі гроші народ розтратив в літніх відпустках, та й свята не скоро. Але в цьому жовтні наші продажі виросли відсотків на 15. Москвичі вирішили вкладати заощадження в коштовні камені. Причому цікавляться в основному діамантами".

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