Суддів вчать орієнтуватися на політичний дах, а не на Закон?

Події навколо Окружного адміністративного суду Києва свідчать про термінову необхідність проведення у країні судової реформи. Так вважає лідер Української селянської демократичної партіїДмитро Андрієвський. За його словами, лише докорінні зміни у судовій гілці влади зможуть захистити українські суди від політичного тиску та корупції.

«Перед суддею, який ухвалює важливе рішення, не повинен стояти вибір: дотриматися закону чи зберегти посаду, - говорить Дмитро Андрієвський. - А ситуація із розпуском Окружного суду вчить суддів орієнтуватися на політичний дах, а не на Закон. В умовах, коли два центри виконавчої влади – Президент і прем`єр - не мають натхнення на узгоджені дії, вони вдаються до перетягування політичного канату у судах. Це повністю дискредитує саме поняття взаємного контролю трьох гілок влади й становить неабияку небезпеку стабільності в Україні».

На переконання політика, лише реформа судової влади і ухвалення Судового Кодексу може виправити ситуацію, в якій зараз опинилась Україна, коли очільники держави в угоду власним амбіціям не дотримуються основних принципів існування правової держави.

«Допоки суди не перестануть бути політичною зброєю виконавчої чи законодавчої влади, ми не зможемо говорити про бодай якусь демократію й верховенство закону в нашій державі. Ми не можемо стукати в європейські двері, не залишивши за порогом українську байдужість до Закону», - зауважив політик.

Дмитро Андрієвський є Головою Української селянської демократичної партії та депутатом Київради від Блоку Віталія Кличка.