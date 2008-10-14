Тимошенко просить Ющенка скасувати дострокові вибори

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО просить Президента України Віктора ЮЩЕНКА скасувати проведення дострокових парламентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на позачерговому засіданні Кабінету Міністрів України.

«Я сьогодні звертатимуся ще раз до Президента. Враховуючи розгортання світової фінансової кризи та необхідність захисту країни від будь-яких її проявів, нам необхідно терміново відновити парламентську роботу, необхідно прийняти 49 законопроектів, які невідкладно потрібні країні – починаючи від коригування бюджету на 2008 рік і закінчуючи всіма необхідними заходами з підтримки фінансових ринків, окремих галузей. Тому задля спокою та стабільності в країні, задля захисту людей я звертаюся до Президента скасувати дострокові вибори», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр вважає, що в умовах світової фінансової кризи всі політичні сили повинні працювати узгоджено.

«Парламент просто зобов`язаний сьогодні працювати, тому що потрібно країну та людей захищати. Парламент має почати свою роботу, а всі політичні чвари та інтриги необхідно відкласти на достатньо тривалий час, поки світ не стабілізує всі свої життєво важливі системи та поки Україна не зможе відпрацювати серйозні системи протидії таким кризовим проявам», - пояснила вона.