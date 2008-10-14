Інститут Горшеніна проведе круглий стіл про українсько-румунські відносини
КРУГЛИЙ СТІЛ «УКРАЇНСЬКО-РУМУНСЬКІ ВІДНОСИНИ в XXI ст. : ДОБРОСУСІДСТВО ЧИ СУПЕРНИЦТВО?» відбудеться 15 жовтня (середа) 2008 року об 11:00 в Київскому Інституті проблем управління імені Горшеніна.
Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна. Ведучий – Костянтин Бондаренко, директор Інституту Горшеніна.
Ведучий – Костянтин Бондаренко, директор Інституту Горшеніна.
УЧАСНИКИ КРУГЛОГО СТОЛУ:
- ТАРАС ЧОРНОВІЛ, перший заступник голови парламентського комитету із закордонних справ;
- ЛЕОНТІЙ САНДУЛЯК, перший посол України в Румунії, професор;
- ДМИТРО ЗАБОРІН, незалежний журналіст;
- Представники Міністерства закордонних справ України та посольства Румунії в Украіні.
ПИТАННЯ ДО ОБГОВОРЕННЯ:
1. Стан українсько-румунських відносин сьогодні.
2. Гострі питання у стосунках. Острів Зміїний. Чорноморський шельф.
3. Можливості і перспективи розвитку стосунків. Співпраця в галузі економіки, культури, екології. Україна на шляху до НАТО.
Адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Чапаєва, 4, офіс 14, третій поверх.
Контакт: Олена Дяченко, т. (044) 230 49 63, 8 (050) 363 02 16.