Інститут Горшеніна проведе круглий стіл про українсько-румунські відносини

КРУГЛИЙ СТІЛ «УКРАЇНСЬКО-РУМУНСЬКІ ВІДНОСИНИ в XXI ст. : ДОБРОСУСІДСТВО ЧИ СУПЕРНИЦТВО?» відбудеться 15 жовтня (середа) 2008 року об 11:00 в Київскому Інституті проблем управління імені Горшеніна.

Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна. Ведучий – Костянтин Бондаренко, директор Інституту Горшеніна.

УЧАСНИКИ КРУГЛОГО СТОЛУ:

- ТАРАС ЧОРНОВІЛ, перший заступник голови парламентського комитету із закордонних справ;

- ЛЕОНТІЙ САНДУЛЯК, перший посол України в Румунії, професор;

- ДМИТРО ЗАБОРІН, незалежний журналіст;

- Представники Міністерства закордонних справ України та посольства Румунії в Украіні.

ПИТАННЯ ДО ОБГОВОРЕННЯ:

1. Стан українсько-румунських відносин сьогодні.

2. Гострі питання у стосунках. Острів Зміїний. Чорноморський шельф.

3. Можливості і перспективи розвитку стосунків. Співпраця в галузі економіки, культури, екології. Україна на шляху до НАТО.

Адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Чапаєва, 4, офіс 14, третій поверх.

Контакт: Олена Дяченко, т. (044) 230 49 63, 8 (050) 363 02 16.