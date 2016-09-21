Луценко різко розкритикував роботу поліції

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на засіданні парламентського Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності.

За словами Луценка, з початку року в Україні зареєстровано 410 тисяч кримінальних правопорушень, що на 25% більше, ніж минулого року.

Читайте такожВ Україні кількість злочинів зросла на 23%, більшість з них - через збідніння

Стосовно умисних убивств Луценко зазначив, що статистичні дані МВС не відображають реальної ситуації. Вони показують зменшення цього виду злочинів з 2,1 тис. у минулому році до 1,2 тис. у поточному. Однак, зауважив Луценко, це зменшення — за рахунок зниження інтенсивності бойових дій на сході країни, в той час, як в інших областях спостерігається збільшення кількості умисних вбивств.

Також Луценко наголосив, що простежується тенденція до збільшення корисливих злочинів, пов'язаних з викраденням майна громадян. Такі злочини становлять 70% від усіх кримінальних правопорушень. Зокрема, поточного року кількість крадіжок зросла на 38%, на 40% збільшилась кількість грабежів, на 30% - розбійних нападів. Кількість чинення злочинів у громадських місцях зросла на 55%.

Крім того, на 16% збільшилась кількість угонів автомобілів - з 6 до 7 тисяч. В середньому за добу в Україні викрадають 33 автомобілі.

Зростання аварійності на дорогах спостерігається на рівні 20% і на 20% збільшилось кількість ДТП з постраждалими.

Разом з тим Луценко зазначив, що зростання рівня злочинності має не лише економічні підстави — зубожіння населення, адже, за його словами, поліція працює неефективно. Зокрема, Луценко розкритикував роботу київських патрульних за те, що вони понад рік їздять одними й тими самими маршрутами, і злочинці вже вивчили графік руху поліцейських машин, щоб не потрапляти їм на очі.

“Ви маєте міняти маршрути, виходити з автомобілів, спілкуватися з людьми, а то наркомани на Троєщині вже знають о котрій годині і хвилині проїжджає патрульна поліція”, - сказав Луценко.

Також він зазначив, що не завжди правдивими є скарги поліцейських на погане матеріально-технічне забезпечення. Зокрема, він повідомив, що у Хмельницькій області начальник матеріально-технічного забезпечення обласної поліції украв 1,5 тис. літрів бензину, призначеного для відправлення поліцейських в зону АТО.