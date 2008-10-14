ДТП в Криму: двоє загиблих і дев'ятеро поранених
13:20, 14 жовтня 2008Політика
1445
На місці аварії працює слідча група
Двоє людей загинули і дев`ять дістали травми в результаті дорожньо-транспортної пригоди на автодорозі Херсон-Керч у Криму.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДАІ Криму, аварія сталася сьогодні о 01.20.
Автомобіль "Rover" (польської реєстрації) виїхав на смугу стрічного руху, де зіткнувся з автобусом "Mercedes". В результаті ДТП загинули на місці водій і пасажир автомобіля "Rover".
Водій і 8 пасажирів автобуса госпіталізовані до Красноперекопської міської лікарні.
На місці аварії працює слідча група. Причини ДТП встановлюються.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter