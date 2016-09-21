Деканоідзе: Ми затримуємо людей за тяжкі злочини, а суди їх відпускають під заставу

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні, виступаючи на засіданні парламентського Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності.

Говорячи про проблеми поліції, Деканоідзе підкреслила, що Національна поліція була створена лише рік тому, а повністю реформувати систему МВС за такий термін неможливо в умовах відсутності необхідних коштів.

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За словами Деканоідзе, низьке матеріально-технічне забезпечення робить професію поліцейського непопулярною. При цьому глава поліції допустила, що за результатами переатестації, яка закінчиться наприкінці вересня, близько 9% співробітників органів внутрішніх справ будуть звільнені у зв'язку з невідповідністю займаним посадам.

«Необхідно своє фінансування поліції. Як ви думаєте, як довго міжнародні донори будуть нас годувати? Недовго», - сказала Деканоідзе.

Також однією з проблем вона назвала роботу судової системи.

«Ми затримуємо людей за тяжкі злочини, а суди їх відпускають під заставу. Це нормально? Необхідне єдине реформування всієї правоохоронної системи, а не окремої правоохоронної структури. Але при цьому ми повинні розуміти й те, що поліція сьогодні - єдина структура в державі, яка реформується», - сказала Деканоідзе.

Вона додала, що необхідно в найкоротший час ухвалити нову та якісну законодавчу базу, що стосується роботи поліції, а також збільшити зарплати поліцейським.

«Без мотивації поліція стане аморфною масою», - вважає Деканоідзе.