За інформацію про підпал київських офісів партії регіонали обіцяють 20 тисяч

Київська міська організація Партії регіонів обіцяє повну анонімність і винагороду в сумі 20 тис. грн. за інформацію про підпал її офісів у Голосіївському та Дніпровському районах.

Про це йдеться в переданому УНІАН повідомленні прес-служби столичної організації Партії регіонів.

В організації заявляють, що сьогодні вночі було здійснено підпал офісу Дніпровської районної організації Партії регіонів за адресою Харківське шосе, 18.

«Близько 9 ранку прийшов секретар нашої організації й побачив, що двері пошкоджено, навколо гар, кіптява, видно, що горіли вікна, навколо розлито маслянисту рідину», - цитує прес-служба слова виконуючого обов`язки керівника Дніпровської райорганізації Партії регіонів Олени СТУДЕНЕЦЬКОЇ про те, що сталося.

За її інформацією, речі й меблі в середині офісу не пошкоджені.

О.СТУДЕНЕЦЬКА повідомила, що зараз на місці події працюють співробітники міліції.

Заступник керівника Київської міської організації Партії регіонів Сергій БАРАНОВ-МОХОРТ зазначив, що це вже другий подібний випадок за останні півтора місяці. 4 вересня, за його словами, було практично повністю знищено офіс Голосіївської районної організації Партії регіонів.

При цьому він висловив обурення щодо позиції правоохоронних органів. «Більше місяця пройшло після пожежі в Голосіївському районі, й досі немає ніяких результатів розслідування», - заявив С.БАРАНОВ-МОХОРТ, додавши, що тим часом атаки на Київську організацію Партії регіонів «набувають систематичного характеру».

«Враховуючи абсолютну безпорадність нашої «доблесної» міліції, ми звертаємося безпосередньо до киян. Ми гарантуємо повну анонімність і обіцяємо 20 тис. грн. за інформацію про підпал Голосіївського й Дніпровського офісів Партії регіонів», - сказав він.