У Балоги не зрозуміли логіку рішення Кабінету Тимошенко

Кабінет Міністрів України на сьогоднішньому позачерговому засіданні доручив Міністерству фінансів терміново підготувати зміни до бюджету 2008 року, які передбачали б виділення коштів для фінансування дострокових виборів до парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив перший заступник голови Секретаріату Президента Олександр ШЛАПАК.

Відповідаючи на запитання, як ці документи можуть прийняти в парламенті, якщо ВР розпущена, О.ШЛАПАК сказав: «коментувати логіку, яку я не розумію, мені дуже складно».

О.ШЛАПАК також повідомив, що в прийнятій сьогодні постанові про фінансування виборів зазначено, що виділення коштів для цих цілей з резервного фонду Кабміну є незаконним. «Як мінімум це некоректно щодо інституту Президента», - наголосив О.ШЛАПАК.

Як повідомляв УНІАН, Кабінету міністрів на сьогоднішньому засіданні не вдалося ухвалити рішення про фінансування дострокових виборів з резервного фонду Кабміну.