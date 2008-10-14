Кучма вважає, що уряд мусить дати гроші на вибори

Екс-Президент України Леонід КУЧМА вважає, що уряд зобов’язаний виділити кошти на проведення позачергових виборів народних депутатів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам у Києві.

“Давайте згадаємо минулий рік, коли під впливом політичної сили Юлії ТИМОШЕНКО країну кинули в вибори, і тоді вона виступала: “Що таке 300 млн. грн. для України? Знайдуться такі кошти”, - сказав Л.КУЧМА.

На його думку, зараз в країні склалася аналогічна ситуація, і “уряд зобов’язаний знайти кошти на вибори, хотілося б йому цього чи ні. До того ж, є рішення Ради національної безпеки і оборони. Його треба виконувати, а не обговорювати”.

Як повідомляв УНІАН, 13 жовтня Рада національної безпеки та оборони України ухвалила рішення зобов’язати уряд виділити кошти на проведення позачергових парламентських виборів із резервного фонду державного бюджету.

Сьогодні, 14 жовтня, Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні доручив Міністерству фінансів терміново підготувати зміни до державного бюджету 2008 року, які передбачали б виділення коштів для фінансування дострокових виборів до парламенту.