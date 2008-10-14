Тимошенко визнала: наслідки фінансової кризи на 90% долають РНБО та НБУ

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що завдяки адекватним і дієвим заходам, які сьогодні приймаються в Україні, наслідкам світової фінансової кризи для країни вдасться запобігти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на прес-конференції.

«Україна не інтегрована так у світовий фінансовий простір, як інші країни, і тому наслідкам світової фінансової кризи завдяки професійним діям можна буде запобігти”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При цьому вона зазначила, що на сьогоднішній день безпосередньо заходи щодо боротьбі з наслідками фінансової кризи в Україні приймаються Нацбанком і РНБО.

“Все, що стосується запобігання наслідкам світової фінансової кризи, на 90% стосується рішень Нацбанку і РНБО. Уряд робить дуже локальні речі, які потрібні сьогодні, але найбільше все ж таки необхідно, щоб працював парламент, ухвалював необхідні закони і коригував бюджетну політику”, - наголосила прем`єр.

Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що на сьогоднішній день співпраця України з міжнародними фінансовими організаціями проходить спокійно, в плановому режимі. “Немає ніякої необхідності здійснювати якісь екстраординарні дії. Країна живе в абсолютно нормальному фінансовому режимі”, - сказала вона.