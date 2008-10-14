Луценко порахував, скільки Балога налітав за державні кошти (доповнена)

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО рекомендує Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ звернути увагу на законність використання авіатранспорту главою Секретаріату Президента Віктором БАЛОГОЮ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр заявив сьогодні на прес-конференції.

«Я хотів би порекомендувати Президенту звернути увагу на дуже часті перельоти по всьому світу на приватному літаку, а також щодо «авіатаксі» до Закарпаття (Віктора БАЛОГИ)», - сказав він.

При цьому він зазначив, що на сьогоднішні в МЗС України на з’ясуванні перебуває звернення депутатів щодо десятків випадків таких перельотів за участю В.БАЛОГИ, зокрема, 31 переліт з використанням літаків державного підприємства «Україна».

Як зазначив Ю.ЛУЦЕНКО, є інформація, що ці перельоти здійснювалися за усними командами із Секретаріату Президента.

«Мова іде про використання службового авіатранспорту», - сказав міністр, додавши при цьому, що державне управління справами Секретаріату Президента наразі категорично відмовляється інформувати МВС щодо фінансування таких польотів В.БАЛОГИ.

Водночас, як зазначив Ю.ЛУЦЕНКО, МВС стало відомо, що такі перельоти фінансує іноземна компанія.

При цьому він зазначив, що якщо власником цієї компанії є В.БАЛОГА, то це не може потягнути негативних наслідків, але якщо ні – то «це явні ознаки корупції».

Крім того, він поінформував, що 6 жовтня В.БАЛОГА був опитаний заступником начальника ГУБОЗ МВС України, однак під час бесіди він відмовився надати свідчення щодо фінансування перельотів.

За словами Ю.ЛУЦЕНКА наразі стосовно цих перельотів у відомстві не порушено будь-якої справи, оскільки МВС зараз перебуває на стадії збору матеріалів, у той же час будь-які процесуальні рішення будуть прийняті після відповіді Інтерполу щодо статусу іноземної компанії, яка фінансує перельоти В.БАЛОГИ.

Водночас, Ю.ЛУЦЕНКО протиставив перельоти В.БАЛОГИ, законність фінансування яких на сьогоднішній день викликає сумнів, догані, яку виніс Президент України губернатору Вінницької області Олександру ДОМБРОВСЬКОМУ за його участь у колегії Міністерства будівництва та регіональної політики без начебто узгодження з Секретаріатом Президента.

«Якщо причиною зняття «неугодного» губернатора, який не грає в політичні ігрища пана БАЛОГИ стає неузгодження відрядження… я би ще раз рекомендував Секретаріату Президента і главі держави звернути увагу на перельоти пана БАЛОГИ», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.