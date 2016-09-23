Силовики проводять обшуки за місцем проживання і роботи Гречківського та "посередника"

Про це повідомляє прес-служба Генпрокуратури.

"Станом на п’ятницю, 23 вересня 2016 року, відбуваються обшуки за місцем проживання і роботи підозрюваного та посередника", - йдеться в інформації ГПУ.

Читайте такожВикритий у вимаганні $500 тисяч член ВРЮ стверджує, що справа проти нього сфабрикована

Крім того, прокуратура опублікувала відеозапис, на якому зафіксовано первинні пояснення посередника щодо "дійсних обставин вчиненого злочину" Гречківським.

Посередник у відеоматеріалах заявляє, що хоче укласти угоду про співпрацю зі слідством.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 22 вересня, Генеральна прокуратура повідомила, що члену Вищої ради юстиції Гречківському висунуто підозру за ст. 190 Кримінального кодексу України (замах на шахрайство).

Напередодні генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що Департамент справ у сфері економіки ГПУ разом з Департаментом "К" Служби безпеки викрили одного з членів Вищої ради юстиції у вимаганні 500 тис. доларів за незаконний вплив на судове рішення. "Затримано посередника - арбітражного керуючого Мін’юсту, який у змові з членом ВРЮ отримав 150 тис. доларів", - зазначив генпрокурор.

Гречківський заявив, що справа проти нього сфабрикована, і ніяких доказів у ГПУ немає.

Суд вчора, 22 вересня, обрав Гречківському запобіжний захід у вигляді застави в сумі понад 3,8 млн грн.

Гречківський був обраний на посаду члена ВРЮ від адвокатської спільноти на з'їзді адвокатів. У прес-службі НААУ заявили, що адвокатура повідомить про цей випадок міжнародним партнерам в адвокатурі Європи, міжнародним організаціям, в тому числі тим, які надають підтримку реформі правоохоронних органів в Україні".