Чубаров: Звільнення Криму - справа часу

Про це він сказав під час акції, присвяченої річниці громадянської блокади Криму, передає агентство «Анадолу».

Під час акції учасники і волонтери блокади Криму пройшлися ходою до адмінкордону з Кримом. Чубаров підійшов впритул до лінії розмежування і заявив, що Крим був, є і залишається Україною. Окупацію він назвав незаконною, а тих, хто її підтримав, - злочинцями, які будуть покарані після деокупації.

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Також Чубаров висловив слова підтримки тим жителям анексованого Росією Криму, на яких зараз тисне російська окупаційна влада.

20 вересня 2015 року розпочалася безстрокова акція з блокування вантажного транспорту, який їде до Криму з продуктами і товарами, ініційована лідерами кримських татар. Економічна блокада стала першим етапом запланованих дій. У листопаді 2015 року стартував другий її етап – енергетичний. У середині січня 2016 року акція з блокади Криму, за словами організаторів, змінила формат.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили ряд економічних санкцій.

Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».