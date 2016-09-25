Порошенко звільнив ще одного суддю за порушення ним присяги

13:25, 25 вересня 2016
Політика
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Суддя Голосіївського районного суду Києва Фролов звільнений згідно з пунктом 5 частини 5 статті 126 Конституції України.

president.gov.ua

Президент України Петро Порошенко звільнив Максима Фролова з посади судді Голосіївського районного суду Києва у зв'язку з порушенням ним присяги судді.

Текст відповідного указу №409/2016 оприлюднено най сайті глави держави.

Як зазначається у документі, Фролова звільнено відповідно до пункту 5 частини п'ятої статті 126 Конституції України.

Як повідомляв УНІАН, також президент підписав укази про звільнення Світлани Гайдук та Наталії Гриньковської з посад суддів Шевченківського районного суду Києва у зв'язку з порушенням ними присяги судді під час Революції Гідності.

Довідка УНІАН. У березні 2016 року прес-служба Вищої ради юстиції поінформувала, що ВРЮ внесе подання про звільнення Фролова з посади судді Голосіївського райсуду Києва за порушення присяги через ухвалення незаконних рішень під час Євромайдану.

У прес-службі повідомили, що Фролов порушив присягу під час розгляду адміністративної справи про вчинення громадянином Л. адмінправопорушення, яке полягало у тому, що 29 грудня 2013 року Л., рухаючись у напрямку міста Вишгород на автомобілі у колоні «Автомайдану», не зупинився на вимогу інспектора ДАІ. 

Під час перевірки було констатовано, що суддя не взяв до уваги покази Л. та свідків про те, що у вказаний день він не керував авто, що йому належить, і перебував за межами столиці, що ставило під сумнів факт вчинення правопорушення. 

Водночас Фролов надав перевагу протоколу про адмінправопорушення та рапорту працівника ДАІ.

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