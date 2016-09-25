Порошенко звільнив ще одного суддю за порушення ним присяги

Президент України Петро Порошенко звільнив Максима Фролова з посади судді Голосіївського районного суду Києва у зв'язку з порушенням ним присяги судді.

Текст відповідного указу №409/2016 оприлюднено най сайті глави держави.

Як зазначається у документі, Фролова звільнено відповідно до пункту 5 частини п'ятої статті 126 Конституції України.

Як повідомляв УНІАН, також президент підписав укази про звільнення Світлани Гайдук та Наталії Гриньковської з посад суддів Шевченківського районного суду Києва у зв'язку з порушенням ними присяги судді під час Революції Гідності.

Довідка УНІАН. У березні 2016 року прес-служба Вищої ради юстиції поінформувала, що ВРЮ внесе подання про звільнення Фролова з посади судді Голосіївського райсуду Києва за порушення присяги через ухвалення незаконних рішень під час Євромайдану.

У прес-службі повідомили, що Фролов порушив присягу під час розгляду адміністративної справи про вчинення громадянином Л. адмінправопорушення, яке полягало у тому, що 29 грудня 2013 року Л., рухаючись у напрямку міста Вишгород на автомобілі у колоні «Автомайдану», не зупинився на вимогу інспектора ДАІ.

Під час перевірки було констатовано, що суддя не взяв до уваги покази Л. та свідків про те, що у вказаний день він не керував авто, що йому належить, і перебував за межами столиці, що ставило під сумнів факт вчинення правопорушення.

Водночас Фролов надав перевагу протоколу про адмінправопорушення та рапорту працівника ДАІ.