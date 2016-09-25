Президент звільнив суддів Гайдук і Гриньковську за порушення присяги під час Майдану

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, Тимчасова спеціальна комісія з перевірки суддів загальної юрисдикції встановила, що суддя Шевченківського суду Гайдук під час Революції Гідності, ухвалюючи рішення про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком 60 днів до громадянина Владислава Загоровка за підозрою у організації масових заворушень, а також активній участі у масових заворушеннях (частина перша статті 294 Кримінального кодексу) грубо порушила вимоги кримінального процесуального законодавства (ст. 177, 178, 194, 206 Кримінального процесуального кодексу України).

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Зокрема, застосувала до Загоровка занадто тяжкий запобіжний захід без наявної обгрунтованої підозри у вчиненні ним кримінального правопорушення, не довела ризиків перешкоджання кримінальному провадженню з його боку.

Крім того, суддею було проігноровано порушення прав підозрюваного при затриманні. Внаслідок неправомірних дій судді Гайдук, вказаний громадянин став інвалідом III групи, оскільки, перебуваючи під вартою, не міг своєчасно отримати належного лікування травм, завданих йому під час затримання.

Ухвалюючи рішення про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, суддя не забезпечила дотримання приписів КПК України, Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, а також практики Європейського суду з прав людини.

Під час Революції Гідності суддя Гриньковська також порушила вимоги кримінального процесуального законодавства (ст. 183 КПК), застосувавши до громадянина Валерія Гарагуца занадто тяжкий запобіжний захід без наявної обгрунтованої підозри у вчиненні ним кримінального правопорушення та проігнорувала порушення прав підозрюваного при затриманні.

Крім того, ухвалюючи рішення про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, суддя Гриньковська так само не забезпечила дотримання приписів КПК України, Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, а також практики Європейського суду з прав людини.

Крім того, суддя Гриньковська під час притягнення до адміністративної відповідальності на підставі статті 122-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення (невиконання водіями вимог працівників міліції про зупинку транспортних засобів) громадян Цибенко, Жиленкова, Багінського, Пономарьова, Товчигречко та Бобіна не вжила заходів для повного, об’єктивного та всебічного з’ясування кожної справи, що свідчить про необ’єктивний та упереджений розгляд справ щодо зазначених осіб та є порушенням присяги судді.