Скандал з контрабандою: секретаря посольства України у Словаччині звільнили з МЗС "за порушення присяги"

Про це повідомив заступник міністра закордонних справ України - керівник апарату Вадим Пристайко, передає "ЄвроПравда".

"Вона звільнена з формулюванням "за порушення присяги". Це пов’язане саме із епізодом щодо контрабанди. Підставою для такого висновку стали результати службового розслідування", – розповів він.

Відзначимо, слідчим відділом прокуратури Закарпатської області було відкрито кримінальне провадження "за фактом зловживання владою або службовим становищем, а також службовим підробленням службовими особами посольства України в Словаччині МЗС України (ч.2 ст. 364 та ч.2 ст. 366 КК України)".

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За словами Пристайка, в МЗС немає висновків правоохоронних органів за порушеним провадженням.

"На жаль, службове розслідування має обмежені законом часові рамки, тому ми не дочекалися висновку правоохоронних органів. Але я дуже сподіваюся, що прокуратура та суд дадуть належну оцінку діям Оксани Ліщишин", – додав керівник апарату МЗС.

Як відомо, 23 травня цього року чоловік Оксани Ліщишин в автомобілі з дипломатичними номерами намагався вивезти з країни майже 60 тисяч пачок цигарок під виглядом дипломатичного вантажу.

Пізніше стало відомо, що Сергій Ліщишин здійснив через кордон десятки рейсів, імовірно, з контрабандою.

Одразу після інциденту Ліщишин була відкликана до Києва і МЗС почало службове розслідування щодо дипломата-контрабандистки.

Пізніше, коментуючи ситуацію з Ліщишин, керівник апарату МЗС Вадим Пристайко зазначив, що "міністерство надзвичайно болісно сприймає удари по репутації, які наносять нечисті на руку співробітники. Але й прикривати нікого не збирається".