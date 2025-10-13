Аналітики кажуть, що Кремль веде війну, де життя солдата нічого не варте.

Росія втратила понад 281 тисячу військових лише за перші вісім місяців 2025 року, згідно з документом, який, за даними української розвідки, містить витік російських службових даних. Як пише Politico, ці катастрофічні втрати - ціна Росії за крихітні здобутки на фронті.

У ньому йдеться, що 86 744 солдати загинули, 33 966 - зникли безвісти, 158 529 - поранені, а ще 2311 - потрапили в полон.

Навіть російські джерела визнають масштаб трагедії. Проєкт Mediazona спільно з BBC підтвердив уже понад 134 тисячі імен загиблих, визнаючи, що реальні цифри набагато вищі.

Мінімальні здобутки — колосальні втрати

Попри тисячі загиблих, Росія практично не просунулася на фронті. За даними аналітиків Frontelligence Insight, документ виглядає достовірним і збігається з їхніми оцінками.

"Цифри відповідають очікуваному діапазону", — зазначили у групі, підкресливши, що втрати РФ свідчать про безжальне ведення війни Кремлем.

Українська військова розвідка вказує на вражаюче співвідношення: на одного загиблого припадає лише 1,3 пораненого. Для порівняння — у більшості сучасних воєн це співвідношення становить 1 до 3, що свідчить про відсутність медевакуації та повну зневагу до життя солдатів.

Мільйон втрат від початку вторгнення

За оцінками Генштабу ЗСУ, з початку повномасштабної агресії у 2022 році Росія втратила понад 1 мільйон людей — убитими, пораненими або зниклими безвісти. У середньому РФ втрачає близько 1000 солдатів щодня.

Президент України Володимир Зеленський у серпні зазначив:

"Російські втрати втричі більші за наші".

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський підтвердив, що лінія фронту зросла на 200 км, а ситуація залишається складною, особливо на Покровському та Добропільському напрямках.

Втім, він запевнив: "Загалом ситуація під контролем".

Вербування з в’язниць та Африки

Росія намагається компенсувати втрати будь-якою ціною. За даними Frontelligence Insight, лише за першу половину 2025 року контракти з Міноборони РФ підписали понад 650 іноземців з Африки та Близького Сходу — удвічі більше, ніж торік. Багатьох із них заманюють фальшивими обіцянками грошей і "небойових" посад.

Аналітики вважають, що Кремль опинився перед дилемою — або оголошувати нову хвилю мобілізації, або зіткнутися з дефіцитом живої сили.

На фронті іноземні та російські солдати стикаються з безнадійними умовами: українські дрони полюють на окремих бійців, артилерія нищить шляхи постачання, а бронетехніку майже не використовують через високий ризик ураження.

За оцінками Frontelligence Insight, лише у червні 2025 року Росія втратила до 10 500 військових, більшість з яких — у так званих "м’ясних" штурмах.

"Російські сили, схоже, здатні і готові підтримувати такі темпи втрат, незважаючи на незначний тактичний прогрес", — підсумовує Інститут вивчення війни (ISW).

Як повідомляв УНІАН, українським захисникам вдалося відкинути російських окупантів поблизу чотирьох населених пунктів на Донеччині, але ворог просунувся в напрямку двох.

За даними DeepState, Сили Оборони України відкинули противника поблизу Нового Шахового (Донецька обл.), Золотого Колодязя (Донецька обл.), Кучерового Яру (Донецька обл.) та Новопавлівки (Донецька обл.). Ворог просунувся у Кучеровому Яру (Донецька обл.) та поблизу Шахового (Донецька обл.)".

Водночас командир 3-го батальйону оперативного призначення 15 бригади НГУ "Кара-Даг" Андрій Кусков із позивним "Цезар" розповів, що російські окупанти не можуть розпочати штурм Куп'янська через логістичні проблеми. Російські сили змушені діяти з плацдарму, відрізаного від основних сил річкою Оскіл.

