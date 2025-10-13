Попередній удар по нафтобазі був 6 жовтня.

У Феодосії в тимчасово окупованому Криму дрони вдруге за кілька днів атакували нафтобазу, там зараз палає потужна пожежа.

Про вибухи і приліт повідомив тг-канал "Кримський вітер". На опублікованих відео видно, що на нафтобазі горять три резервуари, підписники каналу повідомляють, що до місця загоряння з'їжджаються багато пожежних машин.

Також супутникові фотографії підтверджують кадри масштабної пожежі.

"Масштаби пожежі вражають: теплові сигнатури показують клуби розпеченого повітря над містом і над морем", - пише тг-канал.

Атаку вже визнав так званий глава Криму Сергій Аксьонов.

"У результаті виникло загоряння. Постраждалих, за даними на поточний момент, немає. Усі профільні служби вже працюють на місці. Попередньо силами ППО збито понад 20 безпілотників", - написав він.

При цьому "Кримський вітер" звертає увагу, що коли нафтобазу у Феодосії вразили 6 жовтня, напередодні дня народження Путіна, влада в Криму про це так і не згадала, хоча вона горіла кілька днів.

Крім того, повідомляється, що, можливо, був приліт по електропідстанції "Кафа" 220 кВ під Феодосією.

Також вранці в Гвардійському Сімферопольського району повідомлялося про атаку дронів і роботу ППО. Із Гвардійського російська армія запускає "шахеди" по Україні, і тут розташовані їхні склади.

Удар по нафтобазі у Феодосії

6 жовтня вночі були вражені потужності АТ "Морський нафтовий термінал", що в окупованій Феодосії в Криму.

У Генштабі ЗСУ розповіли, що це багатофункціональний технологічний комплекс із перевалки нафти і нафтопродуктів із залізничних вагонів-цистерн на морські судна і назад, а також автомобільний транспорт. Він задіяний у забезпеченні окупаційної армії російського агресора. Унаслідок успішного влучання зафіксовано масштабну пожежу на території об'єкта.

