Вони базуватимуться на Гаваях, починаючи з середини 2028 року.

Американська військова база в Перл-Гарборі на Гаваях готується прийняти три новітні есмінці класу Zumwalt, озброєні гіперзвуковими ракетами, а також до трьох атомних підводних човнів класу Virginia, пише Naval News.

Видання зазначає, що цей крок є значним перебазуванням бойових сил ВМС США для потенційної війни з Китаєм.

Повідомляється, що на базі Перл-Харбор-Хікам тривають скоординовані зусилля з модернізації з метою привести інфраструктуру у відповідність до вимог розміщення великої кількості нових кораблів та підводних човнів, які базуватимуться на Гаваях, починаючи з середини 2028 року.

При цьому згідно з документами, які проаналізувало Naval News, будівельні роботи спрямовані на підготовку причального простору та можливостей сухого доку для базування та ремонту есмінців класу Zumwalt та ударних підводних човнів класу Virginia.

Два есмінці класу Zumwalt зараз модернізуються для носіння гіперзвукових ракет звичайних ракет швидкого удару (CPS) ВМС США. Очікується, що третій корабель у 2026 році прибуде до Huntington Ingalls Industries у Паскагулі, штат Міссісіпі, для модернізації.

Усі три кораблі отримають новий комплекс радіорозвідки, нову військово-морську платформу передачі даних та інтеграцію SM-6 для забезпечення можливостей протиповітряної оборони.

Перл-Харбор також планує отримати ще кілька ударних підводних човнів класу "Вірджинія". Підводні човни класу Block V Virginia зможуть розгорнути загалом 28 додаткових крилатих ракет Tomahawk або 12 гіперзвукових ракет швидкого удару.

"За наявності на Гаваях до 2030 року не менше п'яти кораблів і підводних човнів, оснащених системою CPS, більша частина основних термінових ударних сил ВМС США буде готова до висування до Китаю у військових сценаріях, що скоротить час транзиту до Індо-Тихоокеанського регіону на кілька днів порівняно з кораблями та підводними", - зазначають у Naval News.

ЗМы повыдомляли, що у Сполучених Штатах механіки та технічний персонал ВМС змушені розбирати на деталі винищувачі F/A-18 та атомні підводні човни Virginia, щоб підтримувати інші одиниці техніки. Причиною цього є затримки від виробників і патентні обмеження, які блокують самостійне обслуговування.

Також раніше повідомлялося, що військовий корабель ВМС США вперше долучився до нової місії НАТО в Балтійському морі, метою якої є захист найважливіших підводних інфраструктур від диверсій. Ракетний есмінець USS Bulkeley почав патрулювати в регіоні.

