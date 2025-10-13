Сполучені Штати не продаватимуть ракети Україні напряму.

Президент США Дональд Трамп заявив, що може схвалити передачу крилатих ракет "Томагавк" Україні, якщо Росія продовжить війну. При цьому він додав, що, можливо, спочатку обговорить це питання з Володимиром Путіним, оскільки такі дії стануть "кроком вперед" у війні.

При цьому Трамп заявив, що Сполучені Штати не продаватимуть ракети Україні безпосередньо, а нададуть їх НАТО, яке потім може запропонувати їх українцям, пише Politico.

"Так, я міг би сказати йому (Путіну), що якщо війна не буде завершена, ми цілком можемо це зробити", - сказав він. "Ми можемо і не зробити цього, але ми можемо це зробити... Чи хочуть вони, щоб "Томагавки" летіли в їхній бік? Не думаю".

При цьому він наголосив, що планує спочатку обговорити питання "Томагавків" з Росією.

"Думаю, я міг би поговорити про це з Росією, якщо чесно. Я сказав про це президенту Зеленському, тому що "Томагавки" - це новий крок агресії. Ви розумієте".

Цей коментар президента - його найсильніша на сьогоднішній день позиція з приводу можливості продажу ракет "Томагавк". Раніше Трамп заявляв, що хоче знати, що Україна планує робити з ракетами "Томагавк", тому що він не хоче ескалації війни між Росією та Україною.

Трамп також похвалив стійкість України у війні.

"Я віддаю належне Україні за те, що вона так добре впоралася. Вони дуже хороші бійці. Думаю, президент Путін матиме чудовий вигляд, якщо владнає це питання, і я думаю, він його владнає. Якщо він цього не зробить, це не піде йому на користь", - підкреслив Трамп.

Ракети Томагавк для України

Раніше президент України Володимир Зеленський сказав, що якщо США передадуть Україні ракети Tomahawk, то удари завдаватимуть виключно по російських військових цілях.

Водночас на запитання, чи схвалив американський лідер передачу ракет Україні, Зеленський відповів, що поки що робота над цим питанням триває.

