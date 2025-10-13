КНДР раніше пообіцяла розробити підводні човни, здатні запускати балістичні ракети.

Північна Корея, ймовірно, отримала технічну допомогу від Росії в розробці підводних човнів. Про це заявив у понеділок міністр оборони Південної Кореї Ан Гю Бак, пише Reuters.

КНДР раніше пообіцяла розробити підводні човни, здатні запускати балістичні ракети, і провела випробувальні пуски таких ракет з підводних платформ. Північна Корея також займається розробкою атомних підводних човнів.

Ан заявив, що, вочевидь, Північна Корея отримує "різні технології" для розробки підводних човнів.

Однак міністр заявив, що передчасно робити висновок про те, що Пхеньян провів випробувальний пуск балістичної ракети підводного базування (БРПЛ) з підводного човна.

За оцінками південнокорейської розвідки, за останні два роки Північна Корея і Росія значно розширили військове співробітництво - Пхеньян направив тисячі своїх військовослужбовців для участі у війні проти України в обмін на економічну і військово-технічну допомогу.

Зброя КНДР

Раніше в Північній Кореї представили нову гіперзвукову зброю під час виставки "Самооборона-2025" - пускову установку Hwasong-11Ma. У новому озброєнні балістична ракета KN-23 могла бути об'єднана з гіперзвуковим планувальним блоком. KN-23 є одним із видів зброї, яку Північна Корея постачала Росії під час її повномасштабного вторгнення в Україну. Аналітики вважають, що цю ракету могли модифікувати в гіперзвукову на основі перевірки бойових характеристик.

Також ЗМІ повідомляли, що в КНДР розробили власну реактивну систему HIMARS.

