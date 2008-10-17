У ГПУ кажуть, що Тимошенко вимахує цифрами, завищеними у 40 разів

Генеральна прокуратура відкидає звинувачення прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО у бездіяльності при прийнятті рішень за матеріалами контрольно-ревізійної служби щодо розкрадань державних коштів на підприємствах НАК «Нафтогаз України», «Укрзалізниці», «Енергоатому», а також на підприємствах вугільної галузі.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві прес-служби Генпрокуратури.

Зокрема, зазначають автори заяви, “останнім часом у ході публічних виступів прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО неодноразово заявляла про бездіяльність при прийнятті рішень за матеріалами контрольно-ревізійної служби, начебто направлених до Генеральної прокуратури, стосовно розкрадань значних сум державних коштів, зокрема на підприємствах НАК «Нафтогаз України», «Укрзалізниці», «Енергоатому», а також на підприємствах вугільної галузі - на суму 10,2 млрд. грн.”.

Також, йдеться далі в заяві ГПУ, “на прес-конференції 16 жовтня 2008 року Ю.ТИМОШЕНКО зазначається сума порушень за надісланими матеріалами понад 12 млрд. грн.”.

У зв’язку з цим прес-служба Генеральної прокуратури України заявляє, що така інформація не відповідає дійсності.

Як наголошується в заяві, “в ході перевірок за матеріалами ГоловКРУ України, які дійсно надіслані у поточному році до Генеральної прокуратури щодо фактів порушень та зловживань при використанні державних коштів в системі НАК «Нафтогаз України», «Укрзалізниці», «Енергоатому», а також на підприємствах вугільної галузі, прокурорами порушено 11 кримінальних справ, за якими встановлено суму збитків лише 283,5 млн. грн.”.

Водночас, за даними прес-служби, Генеральна прокуратура звертала увагу прем`єр-міністра та Кабінету міністрів на низьку ефективність роботи органів контрольно-ревізійної служби.

“У першому півріччі поточного року за 3207 матеріалами ревізій, які надійшли до органів прокуратури, порушено лише 310 кримінальних справ, обґрунтовано відмовлено в порушені кримінальної справи у 1392 випадках”, - підкреслили в ГПУ, додавши, що “тільки за 36 актами ревізій встановлено збитки на суму понад 1 млн. грн. та за 48 актами - від 500 тис. грн. до 1 млн. грн., що становить лише 2,6% від їх загальної кількості”. “За 2380 актами виявлені збитки не перевищували 25 тис. грн. Іноді документуються фінансові порушення у розмірі до 100 грн.”, - зазначили в Генпрокуратурі.

Між тим, йдеться у заяві прес-служби, “за 9 місяців 2008 року у зв`язку з порушеннями у діях самих працівників органів КРУ до відповідальності притягнуто 34 посадовців, на усунення наявних порушень внесено 107 актів”.

Як повідомлялося, вчора, 16 жовтня, Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що “наш уряд, КРУ на цю хвилину більш ніж на 12 млрд. грн. викрили зловживань, прямих крадіжок з бюджету з державних корпорацій, грошей”.

За словами прем’єра, “ми передали всі офіційно оформлені акти КРУ до Генеральної прокуратури, але, на жаль, Генеральна прокуратура сьогодні повністю керована Партією регіонів, ви знаєте, що Президент відмовився міняти керівництво Генеральної прокуратури, і саме тому всі ці зловживання і всі ці колосальні крадіжки з бюджету сьогодні абсолютно Генеральною прокуратурою не розглядаються”.