Звіт міжнародних слідчих про катастрофу MH17 на Донбасі (подію завершено)
14:10, 28 вересня 2016Політика
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У Нідерландах представляють звіт міжнародних слідчих про катастрофу рейсу MH17 на Донбасі влітку 2014 року.
Архівне фото з місця катастрофи MH 17 / REUTERS
Онлайн-трансляція звіту щодо катастрофи рейсу MH17.
Так, міжнародні слідчі за підсумками проведеного розслідування повідомили родичам загиблих у катастрофі літака рейсу MH 17 "Малазійських авіаліній", що літак був збитий ракетою "Бук", яка була завезена з Росії, з підконтрольною проросійських бойовиків території на Донбасі.
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