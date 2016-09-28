Звіт міжнародних слідчих про катастрофу MH17 на Донбасі (подію завершено)

Онлайн-трансляція звіту щодо катастрофи рейсу MH17.

Так, міжнародні слідчі за підсумками проведеного розслідування повідомили родичам загиблих у катастрофі літака рейсу MH 17 "Малазійських авіаліній", що літак був збитий ракетою "Бук", яка була завезена з Росії, з підконтрольною проросійських бойовиків території на Донбасі.