Імплементація Мінських угод у ВР за даних умов неможлива – народні депутати

Про це свідчать результати опитування серед народних депутатів України яке було проведено наприкінці вересня 2016 року Інститутом Горшеніна, передає LB.ua.

Так, майже дві третини (59,7 відсотків) опитаних народних депутатів заявили, що не вважають Мінські угоди єдиним та безальтернативним шляхом вирішення конфлікту на Донбасі. Лише 32,5% дотримуються протилежної думки. 7,8% не змогли відповісти на це питання.

Серед законів, які мали б імплементувати Мінські угоди, за теперішніх умов, найбільше шансів бути прийнятим мав би законопроект про вибори в окремих районах Донецької та Луганської областей за українським законодавством. Але й за нього проголосувала б лише чверть опитаних народних депутатів (24,7%). В той час, коли 57,1% народних обранців висказалися проти прийняття такого закону. 18,2% опитаних обрали пункт «важко відповісти».

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За особливий статус ОРДЛО проголосували б 15,6% опитаних нардепів. Проти – 63,6%. Вагаються 20,8% депутатів.

Найменше шансів – у закону про амністію («за» - 11,7%, «проти» - 61,0 відсоток, «важко відповісти» - 27,3%)

Опитування серед народних депутатів України було проведено Інститутом Горшеніна з 20 по 23 вересня 2016 року. Вибірка дослідження була розроблена з урахуванням кількісного складу фракцій Верховної Ради. В опитуванні взяли участь 163 парламентарія. Опитування проводилося методом анкетного інтерв’ю.