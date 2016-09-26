Соціологи розповіли, скільки українців підтримують "особливий статус" Донбасу

Про це свідчать передані УНІАН результати соціологічного дослідження, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова з 9 по 14 вересня 2016 року.

Разом з тим надання Донбасу особливого статусу підтримують 22,7% опитаних, а 27,3% респондентів не змогли відповісти.

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При цьому, за даними опитування, надання такого статусу не підтримують більшість жителів західного та центрального регіонів, а також відносна більшість жителів південного регіону. У східному регіоні та на Донбасі (тій його частині, яка контролюється Україною) частки тих, хто підтримує, і тих, хто не підтримує надання Донбасу особливого статусу, є приблизно рівними.

Водночас проведення виборів на окупованих територіях Донбасу до взяття їх під контроль українською владою не підтримує 50,6% респондентів, підтримують таку ідею 23,9%, не змогли відповісти 25,4% опитаних. Не підтримують цю ідею більшість опитаних на заході та в центрі, а також відносна більшість – у південному регіоні. У східному регіоні та на Донбасі, частки респондентів, які підтримують та не підтримують цю ідею, статистично значуще не відрізняються.

Також опитування засвідчило, громадяни України частіше не підтримують (38,5%), ніж підтримують (34%) амністію для всіх учасників сепаратистських рухів, які не вчинили тяжких злочинів.

Крім того, 42,1% громадян підтримують припинення будь-яких економічних зв’язків між Україною та територіями "ДНР" і "ЛНР" (включаючи соціальні виплати, постачання енергоресурсів, закупівлю вугілля тощо) до повного встановлення Україною контролю над цими територіями, не підтримують – 36%, не змогли відповісти - 21,9%. За це виступає більшість опитаних на заході та в центрі, не підтримує – абсолютна або відносна більшість у решті регіонів.

Пропозицію на законодавчому рівні визнати окупацію тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей та ізоляції цих територій до встановлення офіційного контролю над цими територіями з боку України підтримують 42,9% респондентів, проти цього виступають 31,4%. За це виступають більшість жителів західного регіону, відносна більшість жителів центрального та південного регіонів, проти – відносна більшість жителів сходу країни та більше половини жителів Донбасу.

44,2% опитаних виступають за те, щоб питання про статус тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей винести на всеукраїнський референдум (проти – 32,8%). Цю пропозицію підтримує відносна більшість жителів західного, центрального та східного регіонів. Серед жителів південного регіону і Донбасу частки прихильників і супротивників цієї ідеї статистично значуще не відрізняються.

Разом з тим соціологи відзначили, що загалом, обираючи між трьома стратегіями дій української влади стосовно тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, найчастіше українці підтримують стратегію, що передбачає офіційне визнання окупації цих територій та їх ізоляцію до встановлення офіційного контролю над цими територіями з боку України – такі дії влади підтримали б 30,1% опитаних. 21,1% респондентів підтримали б надання цим територіям особливого статусу, амністію для учасників сепаратистських рухів, які не скоїли тяжких злочинів, та проведення виборів до встановлення офіційного контролю над цими територіями з боку України, 18,6% – продовження АТО до повного відновлення контролю України над зайнятими сепаратистами територіями.

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Також відносна більшість опитаних (39,1%) негативно оцінюють поточні результати Мінських домовленостей щодо ситуації на Донбасі. Частка тих, хто оцінює ці результати позитивно, складає 11,9%, а частка тих, хто оцінює ці результати нейтрально – 21,1%. Негативно оцінюють поточні результати Мінських домовленостей більше половини жителів західного регіону, відносна більшість опитаних у центральному, південному та східному регіонах. Лише на Донбасі частки тих, хто оцінює ці результати позитивно, і тих, хто оцінює їх негативно, статистично значуще не відрізняються.

Під час дослідження було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення України за основними соціально-демографічними показниками. Вибірка опитування будувалася як багатоступенева, випадкова із квотним відбором респондентів на останньому етапі. Опитування проводилося у 118 населених пунктах (67 – міських і 51 – сільських). Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.