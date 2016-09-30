Лавров відмовився вибачатись за загибель рейсу MH17

Голова російського міністерства закордонних справ Сергій Лавров в інтерв'ю ВВС відмовився приносити вибачення за катастрофу малайзійського "Боїнга" на Донбасі у зв'язку з оприлюдненою в середу доповіддю міжнародної слідчої групи.

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"Принести вибачення за що?" - запитав він у відповідь на пропозицію ведучого BBC Стівена Сакура принести вибачення у зв'язку з оприлюдненою комісією інформацією.

Глава МЗС РФ заявив, що Росія має намір дочекатися остаточних результатів розслідування, так як воно ще не закінчено. "Є сто імен, які фігурують у розслідуванні, але вони поки навіть не проходять у якості підозрюваних", - додав він.

Лавров заявив, що Росія оприлюднила і надала комісії величезний обсяг даних щодо катастрофи літака, але не отримала на них реакції. У той же час, як стверджує міністр, прийняті комісією під увагу дані, отримані від України і США, оприлюднені не були.

Як повідомляв УНІАН, раніше міністерство закордонних справ Нідерландів викликало до себе російського посла через критики розслідування MH17.

Раніше прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що в доповіді міжнародної групи за результатами розслідування катастрофи МН17 немає доказів провини Росії.

Також в МЗС Росії прокоментували звіт Об'єднаної слідчої групи про катастрофі Boeing 777 на Донбасі, назвавши "упередженими" докази про причетність РФ до загибелі рейсу.

Спільна слідча група у представленому 28 вересня 2016 року звіті повідомила, що літак був збитий російським зенітно-ракетним комплексом «Бук», ввезеним в Україну з Росії, з підконтрольною бойовикам території Донбасу.