Порошенко зустрівся з Патріархом Єрусалимським

Як повідомили у прес-службі глави держави, Порошенко подякував Його Блаженству за підтримку з боку Єрусалимського патріархату в реалізації прагнення українців об'єднатися в єдину помісну автокефальну Українську православну церкву.

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"Ваші молитви є дуже і дуже важливим для України", - наголосив президент.

Своєю чергою патріарх Теофіл зауважив, що "місія Церкви об'єднувати, а не роз'єднувати". Він також сказав, що молиться за мир в Україні.

«Під час зустрічі серед іншого було обговорено результати Всеправославного собору, який цього літа відбувся на Криті», - повідомили у прес-службі.

Також глава держави запросив патріарха Теофіла відвідати Україну.

Як повідомляв УНІАН, Порошенко сьогодні в Єрусалимі взяв участь у церемонії прощання з екс-президентом Ізраїлю, лауреатом Нобелівської премії миру Шимоном Пересом. Також в рамках візиту до Ізраїлю глава держави зустрівся з президентом Франції Франсуа Олландом, президентом Литви Далею Грібаускайте, президентом Хорватії Коліндою Грабар-Кітарович та президентом Румунії Клаусом Йоганнісом.