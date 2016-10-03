Сьогодні у Страсбурзі українські міністри представлять Раді Європи результати реформ

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС, метою заходу є презентація досягнень України в реалізації реформ, які Рада Європи підтримує в рамках свого Плану дій на період 2015-2017 років, що є найбільшим в історії організації пакетом експертної та технічної допомоги державі-члену.

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Зазначається, що План дій охоплює такі реформи як створення і зміцнення антикорупційних механізмів, судову реформу, реалізацію національної стратегії із захисту прав людини, реформи поліції та пенітенціарної системи і створення суспільного телебачення. Під час засідань будуть обговорені як вже наявні результати реформ, так і подальші пріоритети взаємодії України з Радою Європи у цих сферах.

До складу української делегації входять голова МЗС Павло Клімкін, міністр юстиції Павло Петренко, директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник, заступник генерального прокурора Євген Єнін, голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів Сергій Козьяков та інші високі посадовці і представники українських громадських організацій, які беруть участь в реалізації Плану дій.

В рамках візиту Клімкін також проведе зустріч з Комісаром Ради Європи з прав людини Нілсом Мужнієксом.