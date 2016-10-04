"Гроші" з'ясовували, чому система е-декларування доходів не працює

Чиновники під страхом кримінальної відповідальності мають показати українцям, чим володіють вони і їхні сім’ї, але вітчизняні борці з корупцією примудрилися вкрасти гроші навіть на антикорупційній системі декларування.

Програма "Гроші" встановила, що мільйонні закордонні кредити та гранти витратили на створення однієї комп’ютерної програми, а працює інша: недосконала.

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В сюжеті розповідається історію про державних хакерів та комп’ютерних злодіїв у законі.

Як повідомляв УНІАН, систему е-декларування запустили відповідно до закону "Про запобігання корупції" опівночі 1 вересня.

З 1 вересня розширені електронні декларації протягом 60 днів повинні подати чиновники, які займають відповідальні та особливо відповідальні посади: президент і прем'єр-міністр з радниками і помічниками, члени Кабміну, заступники міністрів, члени Нацкомісії і Антимонопольного комітету, голови Фонду держмайна та НБУ та їх заступники, народні депутати, державні службовці категорії "А" або "Б", судді, прокурори і слідчі, керівники, заступники керівників державних органів, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, військові посадові особи вищого офіцерського складу.