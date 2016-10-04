Нуланд обговорить ситуацію в Україні з "сірим кардиналом" Кремля
14:27, 04 жовтня 2016Політика
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Помічник держсекретаря США з європейських та євразійських справ Вікторія Нуланд у ході свого візиту до Москви обговорить ситуацію в Україні з помічником президента РФ Владиславом Сурковим.
Помічник держсекретаря США з європейських та євразійських справах Вікторія Нуланд / Фото УНІАН
"Вікторія Нуланд приїжджає до Москви в середині цього тижня. У неї буде кілька зустрічей в Москві. З приводу української кризи вона буде розмовляти з помічником президента РФ Владиславом Сурковим", - цитує РИА Новости дипломатичне джерело, знайоме з ситуацією.
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Згідно з повідомленням, співрозмовник агентства також не виключив зустрічей Нуланд "з керівництвом МЗС РФ".
Нагадаємо, раніше в Держдепартаменті повідомили, що Нуланд зустрінеться в Москві з "високопоставленими чиновниками", з якими обговорить реалізацію Мінських угод.
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