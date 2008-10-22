Ющенко не в курсі, що Верховна Рада не працює?

Президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що Верховна Рада сьогодні ухвалить рішення про виділення коштів на фінансування дострокових парламентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЮЩЕНКО заявив журналістам перед будівлею Головного управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України, куди прибув сьогодні на допит.

«Верховна Рада сьогодні прийме рішення по фінансуванню виборів, як одне з питань, що зачіпає політику бюджету 2008 року», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він також висловив переконання, що парламент прийме рішення щодо створення Стабілізаційного фонду, а також підтримає пропозицію щодо збільшення ресурсів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб: підвищить страхову суму з 50 до 100 тис. грн.

«Також я хотів би, але за сьогодні це важко буде провести, щоб ми іще встигли провести у Верховній Раді антикризовий пакет», - наголосив В.ЮЩЕНКО.

Глава держави повідомив, що вчора Міністерство фінансів мало представити йому пакет антикризових нормативно-правових актів, але не встигло.

«Я виходжу з того, що сьогодні на засіданні уряду цей пакет буде розглянуто», - сказав Президент.

Він також висловив застереження, що «є не так багато політичних сил, які могли б взяти на себе політичну відповідальність за ситуацію у державі» і представити сильний план дій виходу з кризи.

Водночас, як повідомляв УНІАН, сьогоднішнє пленарне засідання Верховної Ради України було закрито, завтра парламент розпочне роботу о 10.00.