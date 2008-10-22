Депутати вже напрацювались: засідання ВР закрили

Сьогоднішнє пленарне засідання Верховної Ради України закрито, завтра парламент розпочне роботу о 10.00.

Як передає кореспондент УНІАН, перед закриттям засідання перший заступник голови Верховної Ради Олександр ЛАВРИНОВИЧ зазначив, що консультації представників фракцій щодо узгодження порядку денного роботи ВР на сьогодні досі продовжуються.

За його словами, з ряду питань позиції представників фракцій не співпадають, і немає можливості знайти необхідну кількість голосів за підтримку певних проектів рішень.

У зв’язку з цим, за словами О.ЛАВРИНОВИЧА, сьогоднішнє засідання ВР закрито, парламент поновить свою роботу завтра о 10.00.