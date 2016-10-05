Рада закликала світ консолідувати зусилля для звільнення журналістів Сущенка та Семени у РФ та Криму

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в заяві парламенту про незаконне позбавлення свободи українських журналістів Романа Сущенка та Миколи Семени до парламентів держав-членів та керівництва Європейського Союзу, ОБСЄ, Ради Європи, а також США, Канади, Японії та Європейського парламенту.

Документ підтримали 245 із 332 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

В заяві сказано, що 30 вересня 2016 року за нез'ясованих обставин у Москві представниками ФСБ було затримано українського журналіста Романа Сущенка, який прибув на територію Росії з метою відвідати близьких родичів і якого російська влада безпідставно звинуватила у «шпигунстві», а російський суд прийняв рішення про його арешт на два місяці.

Наголошується, що російські органи влади не забезпечили реалізацію права консулів України на відвідання затриманого співвітчизника, чим грубо порушили ст. 13 Консульської конвенції між Україною та Російською Федерацією, також до нього не допускають адвоката.

Читайте також"Комітет захисту журналістів": РФ повинна негайно звільнити Сущенка

У зверненні зазначається, що Сущенко - не єдиний український журналіст, проти якого сфабриковано надумані справи.

«Зокрема, проти іншого громадянина України, журналіста Миколи Семени, також було сфабриковано справу за надуманими звинуваченнями, і сьогодні проти нього в тимчасово окупованому Криму розпочинається судовий процес», - підкреслюється в документі.

Крім того, як зауважили в ВР, Семені не дозволяють виїхати з окупованого Криму на лікування, що «можна однозначно розцінювати як застосування тортур». Оскільки до затриманих журналістів активно застосовуються психологічний тиск та фізичні тортури, можна зробити висновок, що переслідування українців безпосередньо пов’язане із їхньою професійною діяльністю.

«Звертаємося до вас із наполегливим закликом консолідувати зусилля щодо звільнення українських журналістів владою РФ, яка грубо порушує права людини, сприяти негайному допуску консульських посадових осіб України та адвоката до утримуваного Романа Сущенка. Лише спільними діями України та міжнародної спільноти ми можемо зупинити грубі порушення прав людини, які, на жаль, стають постійною практикою у Російській Федерації», - наголошується у зверненні парламенту.

Читайте такожФейгін: перспектива виграти справу Сущенка нульова, звільнити його можна через публічний тиск

Як повідомляв УНІАН, співробітники ФСБ РФ затримали в Москві кореспондента агентства "Укрінформ" у Франції Романа Сущенка, оголосивши його співробітником української розвідки, який "цілеспрямовано збирав відомості, що становлять державну таємницю, про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Російської Федерації".

Щодо Сущенка порушено кримінальну справу за статтею "шпигунство", ведеться слідство.

У Міноборони України заявили, що Сущенко не має стосунку до відомства.

3 жовтня адвокат Марк Фейгін повідомив, що захист оскаржив рішення суду про арешт Сущенка; сьогодні адвокат відвідав журналіста і повідомив, що Сущенко свою вину не визнає і має намір "воювати".

Семену ж російські окупанти в Криму підозрюють в публічних закликах до екстремістських дій щодо "порушення територіальної цілісності Росії" через публікацію про блокаду півострова, що нібито містить висловлювання такого характеру.