Янукович: Партія регіонів не підтримає антикризові закони Тимошенко

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що його політична сила не підтримає в парламенті України пакет антикризових законопроектів, який збирається запропонувати прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні в Сімферополі на все кримських зборах депутатів, обраних від Партії регіонів.

«Сьогодні уряд засідав зранку, і мені сказали, що вони їх (законопроекти – УНІАН) прийняли. Якщо це ті законопроекти, які ми бачили, я вам можу одне сказати – вони спрямовані на безпрецедентне згортання соціальних програм», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, якщо ці законопроекти будуть прийняті парламентом, то відбудеться заморожування зарплат і пенсій.

В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що якщо завтра, у четвер, ці законопроекти буде подано до парламенту як антикризовий захід, то «ми ніколи не підемо на те, щоб їх підтримати».