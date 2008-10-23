Янукович хоче прямо зараз сісти у крісло Тимошенко

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ закликає прийняти рішення про відставку Кабінету міністрів і призначити антикризовий уряд.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні на засіданні опозиційного уряду, який він очолює.

Він зазначив, що необхідно призначити антикризовий уряд і після цього йти на дострокові парламентські вибори.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, Партія регіонів сьогодні готова запропонувати пакет першочергових антикризових заходів.

Він наголосив, що нинішня влада повинна визнати, «що вони зробили з країною, і тільки після цього можна з ними сідати за стіл і про щось розмовляти».

В.ЯНУКОВИЧ додав, що необхідно «негайно звільнити уряд від своїх обов’язків і призначити сьогодні антикризовий уряд». При цьому лідер Партії регіонів сказав, що «це треба зробити в парламенті, а потім йти на вибори». За його словами, на виборах народ має визначити ту політичну силу, яка прийде до влади, «яка здатна подолати цю кризу». «Іншого шляху немає», - вважає В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, якщо БЮТ продовжуватиме блокувати роботу парламенту, то «весь негатив того, що сьогодні є в країні, лягає ще більшим тягарем на цю владу - на прем’єр-міністра, Президента України і голову Верховної Ради».

В.ЯНУКОВИЧ повідомив, що перед засіданням опозиційного уряду мав розмову з головою Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮКОМ і сказав йому: «Ми готові сьогодні подати першочерговий пакет антикризових дій, і якщо ми проголосуємо і приймемо, то ми разом готові нести відповідальність за реалізацію цього пакету». При цьому він додав, що цей пакет «не великий».

За його словами, Партія регіонів пропонує негайно створити стабілізаційний фонд для покращення ситуації у металургійній галузі, сільському господарстві, у житлово-комунальному господарстві з метою виведення їх з кризи. Він додав, що на сьогодні необхідно захистити вкладників банків, і відповдіні заходи передбачені у пакеті законопроектів.

«Ми будемо зараз займати наполегливу позицію і пропонувати розглянути наші пропозиції», - зазначив В.ЯНУКОВИЧ.