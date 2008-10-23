Мельниченко знайшов гаранта передачі своїх плівок

Колишній прокурор Київської області Юрій ГАЙСИНСЬКИЙ дав згоду екс-майору Держохорони Миколі МЕЛЬНИЧЕНКУ бути присутнім як співробітник адвокатської фірми «Юридичні гарантії» під час передачі іноземним експертам записів, зроблених у кабінеті колишнього Президента Леоніда КУЧМИ.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив М.МЕЛЬНИЧЕНКО.

«Юрій ГАЙСИНСЬКИЙ погодився, що він надасть допомогу при представленні доказів у кримінальній справі (кримінальна справа, яку розслідує Генеральна прокуратура України щодо встановлення організаторів та замовників вбивства журналіста Георгія Гонгадзе - УНІАН), - сказав він.

За словами М.МЕЛЬНИЧЕНКА, це буде дуже складна передача з точки зору юридичних нюансів, "оскільки в ній буде задіяно, крім України, ще як мінімум три-чотири іноземні держави».

У свою чергу Ю.ГАЙСИНСЬКИЙ в інтерв’ю УНІАН підтвердив таку згоду, зазначивши при цьому, що надання відповідної правової допомоги в даному випадку передбачає Кримінально-процесуальний кодекс України.

Як повідомляв УНІАН, М.МЕЛЬНИЧЕНКО заявляв про готовність надати у листопаді оригінали своїх аудіозаписів для якнайшвидшого проведення експертизи на автентичність.

"Я вже навіть пішов на той крок, що не ставлю категоричні вимоги про те, що передача (записів – УНІАН) – лише агентам ФБР і лише на території США. Це може бути і територія українського посольства», - сказав М.МЕЛЬНИЧЕНКО сьогодні, 23 жовтня.

За його словами, експертиза проводитиметься як на території США, так і на території Європи тими експертами, яких визначила Рада Європи. Зокрема, це будуть експерти як мінімум з трьох країн, з якими вже є остаточна домовленість з боку Генеральної прокуратури України.

«Треба робити кроки, щоб не були знищені оригінали, і в цьому ми з Генпрокуратурою знайшли спільну мову. Затримки з проведенням експертизи з боку Генпрокуратури немає», - зазначив він.

Також М.МЕЛЬНИЧЕНКО наполягатиме, щоб під час передачі записів були присутні представники засобів масової інформації. «Щоб люди бачили, як відбувається сам процес передачі, щоб унеможливити якісь спекуляції з будь-якої сторони», - пояснив він.